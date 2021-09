Sp. Braga abre inquérito a vice-presidente após acusações graves de ex-diretora das modalidades

O Sp. Braga anunciou, através de comunicado, que abriu um inquérito interno a Joel Pereira, atual vice-presidente do Sp. Braga, após as acusações graves que lhe foram dirigidas nas últimas horas.





Esta tomada de posição surge depois de um texto assinado nas redes sociais por Daniela Lopes, antiga diretora das modalidades, ter lançado graves suspeitas sobre o dirigente. Entre outras práticas ilícitas, a ex-dirigente acusa Joel Pereira de, alegadamente, usar-se do clube para proveito próprio.Em todos os atos, segundo Daniela Lopes, o vice-presidente terá tido o apoio de um roupeiro da equipa de futsal, que surge apontado no texto como um amigo muito próximo do dirigente."Desde o uso das casas dos nossos jogadores enquanto estão ausentes para levar amigos (inclusive adeptos e sócios do SC Braga) e mulheres onde passam tardes e noites", começa por elencar Daniela Lopes, prosseguindo."A quantidade de talões de gasóleo e refeições que ambos colocam para o clube pagar justificando despesas inexistentes daria para eu ir de férias 10 anos", aponta a ex-diretora, relatando ainda outra situação."Ambos, a troca de favores, apoderam-se de camisolas das equipas de futsal e de futebol de praia colocando-as com as estampagens da equipa A e usufruem delas para vender, oferecer aos familiares e amigos e obviamente para trocas de favores. Imaginem que cada camisola custa cerca de 60 euros e aquelas em que pedem aos jogadores para assinar duplicam quase o valor", conta Daniela Lopes.No entanto, as alegadas práticas ilícitas de Joel Pereira e do roupeiro do futsal não se ficam por aqui, existindo ainda, segundo a ex-diretora, abordagens às jogadoras que configuram, na opinião da mesma, o crime de assédio."Os mesmos dois têm abordagens a jogadores das modalidades que são tudo menos profissionais e que algumas delas me fizeram chegar prints de claros assédios e convites fora do contexto profissional", aponta.Além destas acusações, Daniela Lopes revela que os dois terão viajado com a equipa principal para a Turquia na época transata, algo que não entende dado o roupeiro em questão ser do futsal, numa viagem em que terão, alegadamente, roubado um tablet do avião. A situação terá sido descoberta e ambos foram obrigados a devolver o material.O desabafo da ex-diretora surge, segundo a própria, após meses em que viu as suas funções serem assumidas pelo amigo de Joel Pereira, até ser afastada quase em definitivo do seu posto de trabalho.Perante todos estas alegações, o Sp. Braga vai avançar com o inquérito e, no mesmo comunicado, garante que vai tomar as devidas decisões assim que se apurarem os factos.