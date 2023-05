Sp. Braga altera condições de venda dos bilhetes para a final da Taça de Portugal

O Sp. Braga informou, esta noite, os bilhetes para a final da Taça de Portugal que tinham chegado às lojas do clube esta terça-feira foram vendidos. O clube não especificou o número de ingressos, mas na quarta-feira haverá mais bilhetes à venda, a partir das 10 horas, nas lojas do clube (Avenida da Liberdade, no centro de Braga, e no centro comercial Braga Parque).No entanto, os guerreiros alteraram as condições. Até este sábado, a venda vai manter-se exclusiva a sócios com lugar anual, porém deixa de haver a possibilidade de cada sócio com lugar anual adquirir até três bilhetes de sócio extra. "Ou seja, a cada Lugar Anual corresponde a aquisição do respetivo bilhete para a final da Taça de Portugal", explica o Sp. Braga, em nota no site oficial.A final da Taça de Portugal, entre Sp. Braga e FC Porto, disputa-se no próximo dia 4 de junho, às 17h15, no Estádio Nacional.