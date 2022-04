Sp. Braga amarra pérola da formação: Afonso Duarte com contrato profissional até 2025

Afonso Duarte assinou contrato profissional com o Sp. Braga, válido para as próximas três temporadas, até 2025. Filho do treinador Rui Duarte, o jovem médio ofensivo é mais uma pérola da academia arsenalista e representa a equipa sub-17, onde se tem destacado, esta época, com 13 golos marcados em 27 aparições."Lutei e trabalhei muito para conseguir este contrato", afirmou à comunicação do clube, acrescentando que o seu objetivo é "chegar à equipa principal" do Sp. Braga.Com apenas 16 anos, Afonso Duarte é visto como o novo Ricardo Horta e está convocado para representar o país no Europeu de sub-17, que se realizará entre 16 de maio e 1 de junho, em Israel."Sou um jogador que gosta de ter bola, bom tecnicamente, forte no drible e tenho um bom remate", assegurou.