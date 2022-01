Sp. Braga anuncia contratação de avançado angolano para a formação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sp. Braga anunciou, esta tarde, a contratação de David Nzanza, um avançado angolano de 18 anos destinado às equipas de formação. Segundo informa o clube, poderá trabalhar na equipa B, sub-23 e sub-19, sendo que o acordo é válido por uma época e meia, ou seja, até junho de 2023.Internacional jovem pelo seu país, já chegou a trabalhar integrado na seleção principal angolana e não esconde a satisfação por ingressar nos guerreiros. "Quero agradecer ao Sp. Braga pela oportunidade que me está a dar e sinto-me muito feliz por estar aqui. É um clube grande e desde que vim aqui treinar à experiência acolheram-me como um filho. Mostrei o que sei e estou contente por estar no Sp. Braga", disse, aos meios do clube."Sou um jogador veloz, forte, que ataca a profundidade e que gosta de marcar golos. Esses são os meus pontos fortes", afirmou ainda David Nzanza, em jeito de apresentação.