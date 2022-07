Sp. Braga anuncia dois reforços oriundos do Paris Saint-Germain para os sub-23

Jordan Monteiro e Enzo Tayamoutou foram anunciados esta terça-feira como reforços do Sp. Braga, concretamente da equipa sub-23, orientada por Rui Duarte. Os luso-franceses têm 18 anos e chegam do Paris Saint-Germain, tendo ambos assinado por três temporadas com os minhotos. Jordan Monteiro é lateral-esquerdo e Enzo Tayamoutou pode jogar como médio ofensivo ou extremo."Quero adaptar-me o mais rápido possível ao país, ao estilo de jogo e à nova equipa. Ganhar o maior número de jogos e ter uma boa performance dentro de campo. Sou um jogador que tem impacto, driblador, que gosta de correr riscos, sou rápido e atlético", disse Jordan Monteiro aos meios do Sp. Braga, ele que é internacional jovem por Portugal."Em primeiro lugar quero integrar-me no seio do clube. Quero dar o melhor de mim em cada jogo e chegar a um nível profissional o mais rápido possível. Tenho uma boa técnica, sou explosivo e tenho uma boa visão de jogo. Tive duas propostas, mas apaixonei-me pelo SC Braga, pelas instalações e pelo projeto", afirmou, por sua vez, Enzo Tayamoutou, também ele internacional jovem por Portugal.A equipa sub-23, que vai participar na Liga Revelação, iniciou ontem os trabalhos de pré-temporada, com exames médicos e provas físicas, estando o primeiro treino com bola agendado para amanhã.