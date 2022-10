Sp. Braga anuncia mudança de local para Assembleia Geral do clube

Os sócios do Sp. Braga vão reunir-se no próximo dia 29 deste mês, a partir das 9h30, para uma Assembleia Geral ordinária do clube que, afinal, vai ter novo palco. Em nota emitida esta noite, o clube informa que a AG inicialmente apontada para o pequeno auditório do Fórum Braga teria capacidade insuficiente e que o novo espaço para a reunião será o Espaço Vita."Esta mudança justifica-se pela necessidade de aumentar o espaço reservado para receber a Assembleia Geral do SC Braga. O Pequeno Auditório do Fórum Braga (o Grande Auditório encontrava-se indisponível) seria manifestamente reduzido para receber a grande afluência de associados que se perspectiva para esta AG e, por isso, a direção do Clube em conjunto com a Mesa da Assembleia Geral decidiu, em tempo útil, encontrar e reservar um local com as condições ideais para a realização da Assembleia Geral Ordinária", explica o Sp. Braga.A ordem de trabalhos mantém-se como inicialmente prevista: apreciação e votação do relatório e contas da direção referente a 2021/22; apreciação e votação do orçamento geral para 2022/23; e apreciação e votação de proposta de sócios para a atribuição do estatuto de sócio benemérito a Carlos Baptista da Silva.Recorde-se que a SAD tem assembleia geral marcada para apenas alguns dias antes da reunião magna do clube. Os acionistas da SAD vão reunir-se no dia 25 deste mês, às 18 horas, no auditório do Estádio Municipal de Braga e com a seguinte ordem de trabalhos: deliberação sobre o relatório e contas da SAD de 2021/22 (que terminou com resultado líquido positivo de 3,1 milhões de euros); deliberação da proposta de aplicação de resultados; apreciação geral da administração e fiscalização da SAD; e aprovação do orçamento da sociedade desportiva.Estas serão as primeiras assembleias gerais depois de conhecidano capital social da SAD, tendo adquirido 21,67% das ações que pertenciam até aqui à Olivedesportos. Um facto que já mereceu diversas avaliações de figuras ligadas ao Sp. Braga, sendo que alguns adeptos do clubeem jeito de manifestação contra a entrada dos qataris na SAD e a claquesobre o assunto.