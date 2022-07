Sp. Braga anuncia rescisão com Pablo Santos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sp. Braga anunciou a rescisão de contrato com Pablo Santos, defesa-central brasileiro de 30 anos que esteve emprestado ao Moreirense na última temporada e que tinha vínculo válido com os guerreiros até junho de 2023."O Sp. Braga deseja a Pablo Santos as maiores felicidades para esta nova etapa da sua carreira", refere o clube, em nota oficial. O futuro de Pablo Santos deve passar pelo futebol estrangeiro.Chegado ao Sp. Braga em 2018/19, Pablo Santos fez 47 jogos pelos minhotos. Nas últimas duas épocas e meia, esteve emprestado ao Rubin Kazan da Rússia, ao Hatyaspor da Turquia e, como já mencionámos, ao Moreirense.