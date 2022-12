Sp. Braga apurado para os quartos de final da Allianz Cup

O Sp. Braga já tem lugar assegurado nos quartos de final da Allianz Cup. A equipa arsenalista venceu, este sábado, o Casa Pia por 1-0, no Jamor, e beneficiou do empate (1-1) entre Trofense e P. Ferreira, já esta noite, para confirmar o 1.º lugar no Grupo D, que é o único a dar acesso à fase seguinte da Taça da Liga.O Grupo D fica agora com o Sp. Braga a somar 6 pontos, o P. Ferreira com 2 pontos, o Casa Pia e Trofense com 1 ponto. Nos 'quartos', o Sp. Braga irá defrontar o vencedor do Grupo B, onde se encontram Sporting, Rio Ave, Farense e Marítimo. O Sp. Braga é o segundo clube a apurar-se para os quartos de final, onde já está garantida a presença do Boavista.