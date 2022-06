Sp. Braga arranca a temporada com 23 jogadores

Está dado o pontapé de saída na temporada 2022/23 do Sp. Braga. O conjunto minhoto iniciou, esta quinta-feira, os trabalhos de pré-época, sendo que o primeiro dia de trabalho será dedicado à realização de exames médicos e testes físicos.Nesta fase, Artur Jorge, novo timoneiro dos arsenalistas, conta com 23 jogadores. São eles Matheus, Tiago Sá, Hornicek, Bogdan, Bernardo, Fabiano, Zé Carlos, Paulo Oliveira, Tormena, Bruno Rodrigues, Sequeira, Borja, Al Musrati, André Horta, Gorby, Lucas Mineiro, Castro, Iuri Medeiros, Rodrigo Gomes, Francisco Moura, Roger, Álvaro Djaló e Schurrle.Abel Ruiz, David Carmo, Ricardo Horta, Vitinha e Dinis Rodrigues estão autorizados a apresentarem-se mais tarde devido aos compromissos das seleções e Mario González devido ao facto de só ter terminado a época desportiva ao serviço do Tenerife no passado domingo.