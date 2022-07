Sp. Braga arruma a casa: Moura de saída e jovens descem de escalão

Francisco Moura está mesmo de saída do Sp. Braga, não entrando nas contas do treinador Artur Jorge para a nova temporada. O cenário já se previa, conforme demos conta, mas agora é mesmo certo que o lateral-esquerdo, de 22 anos, não ficará no grupo nem estará no jogo de apresentação que se realiza amanhã, frente ao Celta de Vigo.Nas últimas semanas foi apontado o interesse do Almería no jogador, internacional jovem por Portugal, mas entretanto não foram conhecidos avanços no dossiê, sendo certo que o jogador tem contrato até 2026 e cláusula de rescisão de 30 M€ com o Sp. Braga. A SAD procura uma solução para o jogador, na certeza de que tem um ativo ainda com potencial para ser valorizado.Isto confirma que Sequeira e Borja serão as opções principais de Artur Jorge para o posto de lateral-esquerdo na temporada que está prestes a arrancar.Entretanto, Dinis Rodrigues desce à equipa sub-23. Guilherme e Schurrle descem à equipa B. O trio estava a fazer a pré-época com a equipa principal. No entanto, ficará sempre entreaberta a janela da equipa principal, para jogo ou treino, caso a equipa técnica assim entenda.