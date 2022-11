Sp. Braga assina parceria com a Stats Perform

O Sp. Braga anunciou ter fechado uma parceria com a Stats Perform, que lhe permitirá ter acesso a estatísticas fornecidas pela Opta para "apoiar os processos de análise de desempenho e de Scouting"."O clube irá recolher dados analíticos de desempenho, incluindo coordenadas de localização em campo para mais de 3.000 eventos em todas as competições nacionais portuguesas durante 2022-23, bem como da UEFA. Esses dados serão usados ??pelo departamento de análise de desempenho do clube para alimentar vários fluxos de trabalho de análise pré-jogo, no jogo e pós-jogo. Além disso, a equipa de Scouting do clube também terá acesso aos mesmos conjuntos de dados consistentes e precisos da temporada para várias outras ligas europeias para ajudar a reconhecer o perfil de diferentes jogadores", refere o clube minhoto em comunicado.O Sp. Braga lembra que "a Stats Perform é líder de mercado em tecnologia desportiva" e que "a empresa recolhe os dados desportivos mais detalhados para criar novas experiências no desporto."O SC Braga fechou parceria com a Stats Perform.O SC Braga recorre agora a estatísticas para apoiar os processos de análise de desempenho e de Scouting, juntando-se a mais de 500 outras equipas desportivas em todo o mundo que agora utilizam os dados Opta da Stats Perform.O Clube irá recolher dados analíticos de desempenho, incluindo coordenadas de localização em campo para mais de 3.000 eventos em todas as competições nacionais portuguesas durante 2022-23, bem como da UEFA. Esses dados serão usados ??pelo departamento de análise de desempenho do clube para alimentar vários fluxos de trabalho de análise pré-jogo, no jogo e pós-jogo.Além disso, a equipa de Scouting do clube também terá acesso aos mesmos conjuntos de dados consistentes e precisos da temporada para várias outras ligas europeias para ajudar a reconhecer o perfil de diferentes jogadores.Antoine David, VP Sales – South Europe, Stats Perform disse: "Estamos muito felizes que o SC Braga tenha escolhido trabalhar com os dados da Opta para apoiar as suas principais operações de desempenho, tanto no centro de treinos como em todos os dias de jogo. O clube tem disputado grandes títulos nacionais nos últimos anos e com visão a longo prazo. É muito importante apoiar este clube, pois procura fortalecer ainda mais sua posição no futebol português. "A Stats Perform é líder de mercado em tecnologia desportiva. A empresa recolhe os dados desportivos mais detalhados para criar novas experiências no desporto. A Stats Perform é líder de mercado em tecnologia desportiva, fornecendo os dados desportivos mais confiáveis ??e os mais recentes avanços na aplicação de AI e aprendizagem mecânica para fornecer melhores previsões para equipas, apostas desportivas, mídia e experiências que envolvem os adeptos. A empresa recolhe os dados desportivos mais detalhados para criar novas experiências no desporto. Aproveitando a sua rica base de dados, a Stats Perform aprimora a competição e o entretenimento desportivo por meio de aprendizagem da máquina e visão computacional para criar previsões e análises avançadas – seja para mídia digital ou de transmissão com narrativa diferenciada, empresas de tecnologia com dados confiáveis ??e rápidos para impulsionar suas inovações, apostas desportivas com apostas ao vivo e serviços de integridade, ou equipas com o primeiro software de análise de AI. Para obter mais informações, visite StatsPerform.com.