Sp. Braga assina parceria com clube angolano: «Uma honra e um privilégio»

O Sp. Braga anunciou, esta quinta-feira, a assinatura de uma parceria com o Desportivo da Huíla, emblema angolano com base em Lubango. Deste modo, os arsenalistas vão estreitar relações com um clube com o qual planeiam realizar "atividades conjuntas de partilha de ‘know how’ e recursos mútuos com vista ao desenvolvimento da respetiva atividade desportiva, mas também para o desenvolvimento e apoio social e cultural à comunidade na qual os dois clubes se encontram inseridos".António Salvador, presidente do Sp. Braga, deslocou-se propositadamente a Angola para fechar este acordo, juntamente com Hugo Vieira, vice-presidente e administrador da SAD minhota, tendo ambos sido recebidos pelo Governador da Província de Huíla, Nuno Mahapi Dala, e pelas restantes entidades políticas da região.Citado pelo clube, o líder dos guerreiros disse-se muito satisfeito com este protocolo. "É para o Sp. Braga uma honra e um privilégio aprofundar relações com o futebol angolano e com o Desportivo da Huíla, mas também compreender a visão do senhor Governador Nuno Mahapi Dala, e a sua percepção de que o futebol e o desporto transformam a sociedade e são um motor do seu futuro", referiu António Salvador.