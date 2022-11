Sp. Braga associa-se aos rivais da Liga Europa para apoiar crianças na fronteira entre a Síria e Turquia

O Sp. Braga associou-se ao Saint-Gilloise, Union Berlin e Malmö, os rivais do Grupo D da Liga Europa, para uma iniciativa de cariz solidário que visa a doação de materiais desportivos a crianças desfavorecidas na fronteira entre a Turquia e a Síria. Já hoje saíram do Minho 120 caixotes recheado de materiais."Ao longo da fase de grupos da Liga Europa, e sempre em total sintonia com a UEFA Foundation for Children, os quatro clubes invocaram o lado solidário de todos os seus atletas e funcionários – da formação a todas as equipas profissionais –, de forma a reunirem o maior número de material desportivo possível", aponta o Sp. Braga, em nota oficial. Os bens serão entregues até ao final de novembro pela UEFA Foundation for Children e em dois pontos estratégicos: Tal Abyad (Síria) e Akçale (Turquia).O projeto Live Thogether II, da UEFA Foundation for Children, foi criado, explica o Sp. Braga, "no início de 2022 com o intuito de auxiliar e integrar crianças locais e deslocadas, vítimas da grave crise de refugiados sírios que dura há quase 12 anos". "Este contexto causou um sério agravamento das condições socioeconómicas e humanitárias na região, as quais prevalecem até aos dias de hoje. O projeto consistiu na construção e implementação de dez campos de futebol, assim como na formação de 100 professores e 80 treinadores. O objetivo foi, através do futebol em particular e do desporto em geral, promover a implementação de valores como o respeito, a tolerância e a entreajuda, absolutamente basilares na indispensável coexistência pacífica entre crianças turcas e sírias", aponta ainda.