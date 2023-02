Sp. Braga B joga cartada decisiva na Premier League International Cup

O Sp. Braga B joga esta quarta-feira em Inglaterra, na Premier League International Cup. O duelo com a equipa sub-21 do Crystal Palace é decisivo para as ambições minhotas, já que só a vitória interessa para poder avançar na competição. Recorde-se que só chegam aos quartos de final os dois primeiros de cada um dos três grupos e ainda os dois melhores terceiros classificados."Estamos a atravessar uma boa fase na Liga 3 e queremos transportar isso para a Premier League. Vamos defrontar o Crystal Palace com o objetivo de conquistar os três pontos e tentar garantir o apuramento para os quartos de final", começou por dizer Diogo Casimiro, em declarações aos canais do clube."Somos uma equipa que gosta de ter bola, mas temos de ser eficazes como fomos nos últimos jogos na Liga 3. Só a vitória nos pode permitir continuar em prova e por isso temos que marcar golos e não sofrer. No último jogo frente ao Liverpool dominámos mas não fomos capazes de marcar. Frente ao Crystal Palace tem de ser diferente e vamos dar tudo para conquistar os três pontos", acrescentou o lateral do Sp. Braga B, antes de abordar o impacto de disputar este tipo de provas em Inglaterra."É uma excelente oportunidade para todos crescermos ao jogarmos num contexto diferente do habitual, como é jogar em Inglaterra e contra equipas inglesas. Temos deixado uma boa imagem e frente ao Crystal Palace vamos mais uma vez dignificar a camisola do SC Braga a nível internacional", disse. O jogo com o Palace está agendado para as 19 horas desta quarta-feira, no Estádio Champion Hill.