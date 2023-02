Sp. Braga B perde com o Crystal Palace e é eliminado da Premier League International Cup

Chegou ao fim a primeira participação do Sp. Braga B na Premier League International Cup, após a derrota averbada esta quarta-feira, em Londres, diante dos sub-21 do Crystal Palace.A equipa portuguesa até marcou primeiro, aos 9 minutos, por intermédio de André Lacximicant, mas a reação dos britânicos foi forte e ainda antes do intervalo conseguiram empatar, com golo de Sean Grehan, aos 25'. O golo que carimbou a reviravolta do Palace surgiu já sobre os 90', por Wells-Morrison.O Sp. Braga B terminou, assim, a sua primeira campanha nesta competição, com um 6.º lugar no Grupo C, fruto de 4 pontos equivalentes a uma vitória, um empate e duas derrotas.