Sp. Braga B vira o resultado e goleia na Premier League International Cup

O Sp. Braga B venceu de forma segura, esta noite, os sub-21 do Stoke City, por 5-1, em jogo a contar para a Premier League International Cup. Uma vitória gorda, mas que obrigou a equipa comandada por Custódio a operar uma reviravolta no marcador, tendo em conta que entrou a perder, com golo de Nathan Lowe aos 12 minutos.A reação não demorou muito e Hernâni empatou aos 19'. Até ao intervalo, a equipa minhota conseguiu não só colocar-se na frente, com golo de David Veiga aos 26', como dilatar essa vantagem, através de André Lacximicant, aos 42'. A segunda parte ficou marcada pelos golos de Hernâni, o segundo do extremo nesta partida, a fazer o 4-1 aos 73'. Miguel Falé fechou a contagem aos 88'.Um resultado importante para o Sp. Braga B, que tinha perdido o seu primeiro jogo na competição diante do Everton, por 5-0.