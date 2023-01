Sp. Braga-Boavista resulta em mais de 5 mil euros de multas aos minhotos

O encontro entre Sp. Braga e Boavista da última jornada da Liga Bwin resultou em multas para a SAD arsenalista no total de 5.366 euros. A maior fatia deste bolo é de 4.335 euros e diz respeito à utilização de artefactos pirotécnicos por parte dos adeptos bracarenses.O delegado da Liga, citado no mapa de castigos da FPF emitido hoje, até enumerou os objetos utilizados: dois potes de fumo, 5 flash lights e 3 tochas. Como se sabe, foi aprovado nos últimos dias em Conselho de Ministros as medidas que visam criminalizar (até 5 anos de prisão) o uso de materiais pirotécnicos em contexto de espetáculo desportivo, algo que ainda terá de passar pela Assembleia da República para poder entrar em vigor.O Sp. Braga foi ainda multado em 1.041 euros por expressões proferidas a partir das bancadas onde se encontravam os apoiantes dos guerreiros, com palavras menos próprias a visar a Liga e o próprio Boavista. Pela mesma razão, o Boavista foi multado em 408 euros, já que os seus apoiantes tiveram comportamento idêntico, visando a Liga e o Sp. Braga.