Sp. Braga celebra 101 anos

Depois das cerimónias do centenário terem sido fortemente afetadas pelo impacto da Covid-19, o Sp. Braga assinalará hoje o 101º aniversário do clube da forma possível, com o tradicional hastear da bandeira na Cidade Desportiva.

Noutro plano, o diretor de comunicação Alexandre Carvalho viu ser-lhe aberto um processo disciplinar por parte do Conselho de Disciplina, na sequência das suas afirmações no Twitter sobre a arbitragem de Fábio Melo no jogo com o Famalicão.