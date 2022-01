Sp. Braga celebra 101 anos: o desejo de Salvador para os 102 e o curioso Bruno Viana

anos de uma história que nos orgulha. anos de uma paixão que só não sente quem não entende.



Parabéns a todos nós, Legião! ? pic.twitter.com/8Ec0tuYquR — SC Braga (@SCBragaOficial) January 19, 2022

O Sp. Braga celebra hoje os 101 anos de vida e já se realizou a tradicional cerimónia do hastear da bandeira, na Cidade Desportiva. Um momento solene liderado pelo presidente da direção, António Salvador, e pelo vice-presidente da mesa da Assembleia Geral, José Brandão. Presentes estiveram ainda outros dirigentes do Sp. Braga, bem como as equipas B, sub-23 e sub-19 do clube."Assinalamos hoje o aniversário do nosso clube, uma história de viver com paixão, com amor, com alegria e com emoção. É o momento de recordar aqueles que fundaram o clube, pois graças a eles o clube todos os anos foi comemorando o aniversário, e todos os outros que na história do clube foram ajudando a que cheguemos aos 101 anos sendo o que somos hoje: um clube que representa a cidade, a região, o país, cá dentro e lá fora na Europa, que não vive apenas do futebol mas de muitas outras modalidades, que é inclusivo e está atendo às causas sociais. E uma palavra aos atletas, pois é com eles que se constrói o futuro", afirmou António Salvador no discurso formal.O dirigente deixou ainda um desejo para o próximo ano: "Vivemos uma fase marcada pela pandemia e, infelizmente, o clube não comemorou o centenário como devia e como todos queríamos que se comemorrasse. Que os 102 anos possam ser comemorados com a dignidade que o clube precisa. Obrigado a todos os sócios e adeptos que vivem o clube com paixão diária."Quem passou, ainda que por breves instantes, pelo espaço onde se realizava a cerimónia foi Bruno Viana. O jogador, tal como temos vindo a noticiar, voltou do empréstimo ao Flamengo, mas não conta para Carlos Carvalhal e treina à parte da equipa principal, nas instalações do clube, até se resolvido o seu futuro.