Sp. Braga celebra apuramento para a Champions: «Cumprido objetivo definido no 1.º dia da pré-época»

Minutos após terminar o dérbi entre Sporting e Benfica (), o Sp. Braga celebrou o apuramento para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, uma vez que a igualdade em Alvalade entre os dois rivais de Lisboa ditou que os leões já não têm quaisquer hipóteses de alcançar a pontuação dos minhotos esta temporada (quatro pontos separam as duas equipas e estão apenas três em disputa). "Objetivo definido no primeiro dia da pré-época: cumprido", escreveu o clube do Minho, através de uma nota nas redes sociais, onde partilhou uma imagem de arte com o símbolo da liga milionária.