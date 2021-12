Sp. Braga coloca testes à Covid-19 à disposição dos sócios

As novas regras impostas pelas autoridades de saúde obrigaram os clubes a fazer várias adaptações, tendo o Sp. Braga anunciado, esta quinta-feira, as medidas que vai adotar.Nesse sentido, os bracarenses irão colocar "à exclusiva disposição dos seus sócios um serviço alternativo de testagem [Antigénio (TRAg)], para os jogos disputados no Estádio Municipal de Braga". O clube irá suportar a maioria dos custos dos testes, tendo os associados de pagar apenas 2,5 euros. Para o jogo com o Estoril, que se realiza no domingo, o processo de testagem estará disponível das 9 horas às 19 horas de sábado e das 9 horas às 17 horas de domingo. O serviço para o embate com o Estrela Vermelha, agendado para quinta-feira, estará disponível das 9 horas às 19 horas de quarta-feira e das 9 horas às 17 horas de quinta-feira. Após ser conhecido o resultado negativo, os sócios receberão uma pulseira que permitirá o acesso ao estádio.A ação, que terá continuidade nos próximos jogos em casa, "irá realizar-se no Estádio Municipal de Braga, com acesso pela Bancada Nascente (estacionamento e acesso pedonal a partir da Alameda)".