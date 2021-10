Sp. Braga com 644 mil euros de prejuízo em 2020/21

Depois dos acionistas da SAD terem aprovado o resultado líquido negativo de 1,9 milhões de euros na sociedade desportiva, o Sp. Braga divulgou esta quarta-feira o relatório e contas do clube referente à temporada passada, que terminou com um resultado líquido negativo de pouco mais de 644 mil euros.





O clube frisou, porém, que o resultado líquido individual é positivo, de quase 36 mil euros, com o resultado do exercício a ter caído para os 644 mil euros negativos por força "da incorporação dos resultados das suas participadas (em particular da Sporting Clube de Braga – Futebol SAD)", o que contrasta de forma muito clara com o resultado líquido do período anterior, de 8,6 milhões de euros. Além da SAD, o Sp. Braga também tem participação na Sporting Clube de Braga - Mediação de Seguros, Lda.Em nota informativa, os arsenalistas sublinham que o período de 2020/21 ficou marcado "por um incremento de dispêndios diretamente conexos com a prevenção e rastreamento da Covid-19, mas também por uma contração significativa dos principais canais de receita dos clubes, nomeadamente ao nível de patrocínios/publicidade e da receita auferida pela prática desportiva nos escalões formativos das diversasmodalidades".O Sp. Braga anotou ainda a redução das remunerações do pessoal, que desceram 7% para a fasquia dos 1,3 milhões de euros, aproximadamente, e dos fornecimentos e serviços externos, rubrica que caiu 12% até aos 1,4 milhões de euros. O ativo do clube desceu dos 30,9 milhões de euros para os 29,6 milhões, enquanto o passivo caiu dos 20,2 para os 19,6 M€."Ultrapassado um dos mais exigentes exercícios da sua história centenária, o SC Braga apresenta Fundos Patrimoniais superiores a 10 milhões de Euros, grandeza que espelha a robustez assinalável da sua situação patrimonial", foca o clube presidido por António Salvador.O relatório e contas do clube será submetido a discussão e votação entre os associados do Sp. Braga na assembleia geral agendada para este sábado, às 9h30, no Fórum Braga.