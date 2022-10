Sp. Braga com lucro de 3,1 milhões de euros em 2021/22

A SAD do Sp. Braga registou um resultado líquido positivo de 3,11 milhões de euros em 2021/22, revelou o clube num comunicado enviado à CMVM. Um resultado que não contempla ainda a venda de David Carmo ao FC Porto por 20 milhões. A sociedade bracarense volta assim aos lucros, depois o resultado de 1.9 milhões de prejuízo no exercício anterior."Contribuindo decisivamente para os resultados apresentados, os rendimentos operacionais (excluindo operações com direitos de atletas) atingiram os 29,563 Milhões de Euros (um incremento de 15% face à temporada transata), alicerçados não apenas na progressiva normalização do segmento matchday, mas sobretudo na performance desportiva (e financeira) da equipa principal da Sociedade nas competições europeias", refere o Sp. Braga em comunicado, dando ainda conta de que a SAD obteve o segundo melhor registo de sempre no que toca a vendas de jogadores: "Já os rendimentos líquidos obtidos em operações com direitos de atletas ascenderam a 22,204 milhões de euros, elevando o total de rendimentos para valores superiores a 52 milhões de euros, o que representa a segunda cifra mais elevada da história da Braga SAD."Nota ainda para o passivo, que "registou uma redução de 5,4 milhões (10%)". Já o ativo manteve-se, pelo terceiro exercício consecutivo, acima dos 90 milhões. "A Sociedade concluiu a temporada 2021/22 com Capitais Próprios positivos de 42,287 milhões de euros, o que corresponde ao montante mais elevado de sempre da Braga SAD, e uma autonomia financeira superior a 46%, relevando solidez económico-financeira", acrescenta o Sp. Braga.