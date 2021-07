Sp. Braga com seis baixas para a Supertaça frente ao Sporting

O Sp. Braga prepara a Supertaça na certeza de que não poderá contar com seis jogadores. David Carmo, Iuri Medeiros e Leonardo Buta estão a recuperar de lesões, ao passo que Lucas Piazon e Lucas Mineiro têm de cumprir castigo decorrente da época passada. Já Fábio Martins estará suspenso por ter sido expulso no fecho da Liga 2019/20, quando jogava no Famalicão.