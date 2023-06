Sp. Braga com uma baixa no último treino antes da final da Taça de Portugal

O Sp. Braga parte praticamente na máxima força para a final da Taça de Portugal. Os minhotos realizaram este sábado o último treino antes do jogo decisivo, no qual Sequeira foi o único ausente. Ainda assim, apesar de não estar apto para ajudar a equipa de Artur Jorge, o defesa viajou com a comitiva para Lisboa, onde amanhã (17h15) vão disputar o troféu com o FC Porto.Borja e Tormena treinaram integrados e estão aptos para o jogo no Jamor.