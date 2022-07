Sp. Braga comprou 10 por cento de David Carmo à Sanjoanense por 950 mil euros

O Sp. Braga vendeu David Carmo ao FC Porto por 20 milhões de euros mais 2,5 milhões em objetivos, mas antes disso finalizou um negócio com a Sanjoanense, por 950 mil euros, para assegurar os 10 por cento do passe do central que ainda pertenciam ao clube onde passou na formação, segundo apurouDavid Carmo fará exames médicos esta terça-feira no Dragão, assinando depois um contrato válido até 2027.