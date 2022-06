Sp. Braga confirma Custódio na equipa B

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sp. Braga confirmou a equipa técnica que irá comandar a equipa B na nova temporada, na Liga 3. Tal como demos conta ontem, Custódio é promovido ao conjunto secundário depois da subida de Artur Jorge à equipa principal."O Sp. Braga informa que a equipa técnica que liderou os Sub-23 na temporada 2021/2022 vai orientar a equipa B na época 2022/2023. Desta forma, Custódio Castro, Hugo Freitas, Paulo Jorge, Ricardo Sousa e Rui Rêgo são os técnicos responsáveis por orientar a equipa B, que esta temporada vai continuar a competir na Liga 3", refere nota divulgada no site oficial do clube.A equipa B vai dar início à pré-temporada no próximo dia 27 de junho. Quanto aos sub-23, serão orientados por Rui Duarte, algo que o clube ainda não oficializou.