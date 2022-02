Sp. Braga confirma que o V. Guimarães disponibilizou os restantes bilhetes para o dérbi

Depois da troca de comunicados entre Sp. Braga e V. Guimarães nesta quinta-feira, a propósito da bilhética para o encontro deste sábado entre os rivais do Minho, no D. Afonso Henriques, eis que o clube bracarense confirmou que os vitorianos disponibilizaram os tais 700 ingressos que o Sp. Braga reclamava.Esse lote de bilhetes está já à venda ao preço de 15 euros por unidade. "Estes bilhetes são destinados à Zona com Condições Especiais de Acesso e Permanência de Adeptos (ZCEAP), na qual a aquisição do ingresso para jogo é feita de forma unitária, perante o preenchimento dos dados pessoais", refere a nota divulgada pelo Sp. Braga.