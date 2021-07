Sp. Braga confirma transferência de Erick para o Ceará

O Sp. Braga anunciou a transferência de Erick para o Ceará, confirmando-se assim a notícia avançada por Record na sua edição impressa desta sexta-feira. O extremo, de 23 anos, termina assim a sua ligação ao clube minhoto, que já durava desde 2017.





Apesar de os valores do negócio não terem sido revelados, os arsenalistas recebem 400 mil euros por 50 por cento do passe do jogador brasileiro. Dessa forma, a transferência pode chegar a valores mais elevados, isto caso o Ceará queria adquirir a totalidade do passe do jovem.Erick continua assim no Brasil, onde esteve na temporada passada (Náutico) cedido pelo Sp. Braga. O extremo já tinha representado, também cedido pelos bracarenses, o Gil Vicente e o Vitória.