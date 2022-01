Sp. Braga contrata internacional pelas seleções jovens dos Estados Unidos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sp. Braga contratou um internacional jovem sub-15 pelas seleções dos Estados Unidos. Isaiah LeFlore assinou um vínculo que o liga aos arsenalistas até ao final de junho, com a hipótese de ser prorrogado por mais três temporadas.O extremo, de 19 anos, que atuava na Sporting Kansas City Academy, vai jogar entre a equipa B e de sub-23 dos minhotos."Estou ansioso por começar a jogar. Foi sempre um sonho jogar na Europa. Esta é a oportunidade perfeita. Tive a possibilidade de continuar no Sporting Kansas City mas escolhi aquele projeto que achava melhor para mim e estou ansioso por começar", reiterou em declarações ao site do Sp. Braga.