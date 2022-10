Sp. Braga crítico: «A SIC desrespeita os portugueses que lhe dão resultados»

Tal como o nosso jornal já deu conta há alguns dias, o jogo entre o Sp. Braga e o Union Saint-Gilloise, esta quinta-feira e referente à 3.ª jornada da Liga Europa, será transmitido na SIC Radical , devido à celebração dos 30 anos da SIC. Uma decisão que não deixou os arsenalistas nada satisfeitos, sentimento expresso através da newsletter 'Voz da Legião'."A SIC, que detém os direitos de transmissão da UEFA Europa League em sinal aberto, decidiu remeter o SC Braga x RU Saint-Gilloise para um canal temático no cabo. É inegável que assiste a uma estação privada absoluta autonomia na gestão da sua programação (e é bom lembrar que a UEFA Europa League é um investimento da SIC), mas o SC Braga não é nem pode ser indiferente a esta opção, na medida em que ela transmite ao mercado e ao público uma mensagem sobre os clubes que 'vendem'", começou por apontar o Sp. Braga."A verdade, porém, é que o SC Braga 'vende' e é muito importante que isso seja expresso, porque está vertido em números. Basta lembrar, por exemplo e só para citar os dados mais recentes, que foi com o SC Braga x Union Berlin que a SIC ganhou o dia 15 de setembro a toda a concorrência (tanto no rating, como no share e na audiência média). Mais do que não respeitar o seu próprio investimento e o retorno que ele gera, a SIC desrespeita os portugueses que, vendo os jogos europeus do SC Braga, lhe dão resultados", acrescentou o clube minhoto.Recorde-se que na temporada passada, nomeadamente em novembro, o jogo do Sp. Braga com o Ludogorets, também da fase de grupos da Liga Europa, foi desviado da SIC para a SIC Radical, mas na altura devido à comunicação que Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, faria ao país à hora do jogo (20 horas) e na sequência do chumbo do Orçamento do Estado para 2022.Na newsletter foi ainda reforçada a importância de uma resposta positiva da equipa à primeira derrota da temporada frente ao FC Porto, por 4-1. "O resultado no Estádio do Dragão não foi, claramente, aquele que procurávamos. Aprenderemos com os erros e iremos reagir. O nosso ADN Gverreiro não engana: diante do RU Saint-Gilloise, em jogo importante para as contas da fase de grupos da Liga Europa, só a vitória interessa", lê-se.