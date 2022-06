Sp. Braga dá nega ao Wolfsburgo por David Carmo: conheça os valores em cima da mesa

O Sp. Braga recusou uma proposta formalmente apresentada pelo Wolfsburgo por David Carmo, sabe, com a oferta de 12,5 milhões de euros a ter sido considerada insuficiente pela SAD liderada por António Salvador.O jogador, recorde-se, tem contrato até 2025 com os guerreiros do Minho e está protegido por uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. Em janeiro de 2021, recorde-se, o Sp. Braga recusou uma proposta do Liverpool por Carmo, na altura um empréstimo com taxa de 4 milhões e opção de compra de 20M€ por 80% do passe.Neste mercado, como já demos conta, David Carmo tem suscitado o interesse de vários clubes europeus e está na lista de alvos do Manchester United