«Chiça, ele sabia»: a insólita felicitação do Sp. Braga ao Rangers pela passagem à final da Liga Europa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"Chiça, ele sabia. Parabéns Rangers". Foi desta forma que o Sp. Braga congratulou o conjunto escocês pela passagem à final da Liga Europa, recuperando uma iniciativa que colocou frente a frente um adepto português e outros dos protestantes. Ora, este último, adivinhou o que iria acontecer: "Então companheiro, ambos sabemos que o Rangers estará na final", disse na altura.A verdade é que aconteceu mesmo e para tal a equipa de Giovanni Van Bronckhorst teve de superar os bracarenses nos quartos-de-final com um 3-2 no agregado, alcançando a passagem às 'meias' no prolongamento.