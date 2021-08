Sp. Braga defronta Villarreal na sexta-feira

Perante a interrupção do campeonato português para os compromissos das seleções, o Sp. Braga vai realizar um jogo de preparação na próxima sexta-feira. O adversário dos minhotos será o Villarreal.





O emblema bracarense anunciou que o jogo está agendado para as 19 horas de Portugal continental, mais um hora em Espanha, e que a partida se realizará no Estádio de La Cerámica, casa do 'Submarino Amarelo'. O encontro terá transmissão no Facebook dos arsenalistas.Neste momento, o Villarreal ocupa o 11º lugar da Liga Espanhola, com três pontos em três jogos. Por seu lado, o Sp. Braga segue no 5º lugar da Liga Bwin, com sete pontos em quatro partidas.