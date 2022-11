Sp. Braga deixa críticas ao VAR e exige "critérios justos e uniformes para todos os clubes"

O Sp. Braga deixou duras críticas à arbitragem de Tiago Martins e ao VAR no jogo de domingo, com o Portimonense, que os arsenalistas v venceram, por. Na sua newsletter semanal a formação minhta fala num "recambolesco processo" nos últimos minutos do jogo, com o juiz da partida "em busca de algo que justificasse a marcação de um penálti contra o Sp. Braga"."É inaceitável o que aconteceu nos derradeiros minutos do encontro entre o Sp. Braga e o Portimonense. O árbitro, Tiago Martins, alertado pelo VAR, Luís Ferreira, esteve mais de 5 minutos em busca de algo que justificasse a marcação de um penálti contra o Sp. Braga. Pelo meio de todo este rocambolesco processo de análise à lupa - isto quando o protocolo do VAR diz, claramente, que a sua intervenção só deve ocorrer para corrigir 'erros claros e óbvios' -, Tormena e Paulo Oliveira receberam ordem de expulsão", escrevem os minhotos."O Sp. Braga mantém-se firme na defesa intransigente do VAR no apuramento da verdade desportiva, mas a utilização desta ferramenta deve, obrigatoriamente, seguir critérios justos e uniformes para todos os clubes. Não pode ser penálti em Portimão e não ser penálti nos jogos em Braga frente a Marítimo, V. Guimarães, Desp. Chaves ou Casa Pia. A enorme confusão que é criada entre todos os intervenientes afetos ao futebol português (jogadores, adeptos, árbitros, jornalistas e todos os restantes agentes desportivos) tem de ser urgentemente e devidamente esclarecida por parte das entidades competentes", prossegue a newsletter.O Sp. Braga fala em falta de critério: "Já todos percebemos que a classificação na Liga BWIN tem muito valor. O que ainda ninguém percebeu são os critérios por parte das equipas de arbitragem em Portugal. Não é a integridade que está em causa, mas sim a competência. Apesar de todas as contrariedades, o Sp. Braga vai continuar a lutar até à última jornada pela melhor classificação."