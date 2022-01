Sp. Braga desmente saída de Carvalhal: «Não é verdade que haja proposta ou acordo»

Apesar das notícias que dão conta que o Atlético Mineiro intensificou nas últimas horas o seu interesse em Carlos Carvalhal e que já haverá mesmo um acordo entre os dois clubes na ordem dos 2 milhões de euros para a libertação do técnico português de 56 anos, fonte oficial dos minhotos garante a Record que "não é verdade que haja proposta ou acordo" pelo treinador.Os arsenalistas remetem o assunto para "as declarações do presidente António Salvador no final do jogo com o Vizela".Recorde-se que após a eliminação precoce do Sp. Braga da Taça de Portugal nesse jogo em Vizela, realizado no dia 23 de dezembro, António Salvador garantiu a continuidade de Carlos Carvalhal até ao final do seu contrato e que termina precisamente no fim da presente temporada."Não vale a pena voltar a fazer perguntas. É um ponto de honra: o mister Carvalhal vai continuar no Braga, é com estes que vamos até ao fim, daqui para a frente vamos dar as respostas que não temos dado até agora", registou o presidente no final do jogo em Vizela.