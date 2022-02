Sp. Braga devolve Chiquinho ao Benfica

Chiquinho já não trabalha em Braga e foi devolvido ao Benfica, segundo apurámos. O jogador tinha sido emprestado pelas águias aos minhotos no mercado de verão, mas a experiência na Pedreira não correu bem e tornou-se carta fora do baralho de Carlos Carvalhal para a segunda parte da temporada.Uma vez que Chiquinho não pode voltar a jogar pelo Benfica em 2021/22, terá de ser encontrada uma colocação nos mercados ainda abertos para que o médio possa competir e os arsenalistas também prestarão o devido apoio nesse processo."O Chiquinho foi uma situação de clara não adaptação ao clube, isto acontece muitas vezes e o melhor é encontrar outro caminho", explicou Carlos Carvalhal, em janeiro. No Sp. Braga, Chiquinho fez apenas 15 jogos, o último dos quais ainda antes do Natal.