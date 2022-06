Sp. Braga divulga calendário de pré-temporada

A fome de bola já aperta... ?



Está completo o calendário de pré-temporada — Mais informações em https://t.co/7mtApiBjoN pic.twitter.com/GcJSUMkdpX — SC Braga (@SCBragaOficial) June 15, 2022

O Sp. Braga deu a conhecer a agenda de jogos de pré-temporada, com o Celta de Vigo a ser o convidado para o jogo de apresentação aos sócios minhotos, a 29 de julho, na Pedreira.Antes disso, os guerreiros vão enfrentar a UD Oliveirense, o Vizela e Arouca em Fão, nos dias 6, 9 e 12 de julho. Já durante o estágio em Portimão, o Sp. Braga vai defrontar o Middlesbrough, o Nice e o Portimonense, respetivamente nos dias 15, 20 e 23 do próximo mês.A pré-temporada do Sp. Braga, recorde-se, arranca no próximo dia 23 deste mês.6/7 - UD Oliveirense, em Fão9/7 - Vizela, em Fão12/7 - Arouca, em Fão15/7 - Middlesbrough, no Algarve20/7 - Nice, no Algarve23/7 - Portimonense, no Algarve29/7 - Celta de Vigo, no Municipal de Braga