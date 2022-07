Sp. Braga divulga mais pormenores sobre a 2.ª fase da Cidade Desportiva

Veja como ficará a Cidade Desportiva do Sp. Braga Veja como ficará a Cidade Desportiva do Sp. Braga

O Sp. Braga divulgou mais detalhes sobre a 2.ª fase da Cidade Desportiva, cuja obra tem final previsto para 2023, através de um novo suplemento semanal da autoria do clube divulgado no jornal 'Correio do Minho'.Quando a obra da segunda fase, de 32 mil metros quadrados, ficar concluída, o clube ficará com "uma nova área total de 190 mil metros quadrados (19 hectares)". Esta empreitada inclui, como se sabe, um "pavilhão multiusos, novas áreas administrativas, uma área desportiva do futebol, áreas residenciais e de lazer e ainda um mini-estádio para cerca de 2.200 espectadores". Na área residencial, haverá 113 camas, ao longo de 52 quartos, um restaurante exclusivo para a equipa principal de futebol e outro para "o restante universo do clube".No que concerne à área para o futebol profissional, destinada às equipas A e B, o espaço estará dividido para ambos os conjuntos, possuindo "balneários de forte cariz tecnológico, gabinetes para treinadores, salas de massagem, departamento médico, centro de hidroterapia, ginásios e várias salas de reuniões". Haverá ainda um auditório, sala de conferências de imprensa e sala de convívio dos jogadores. Está também previsto um novo museu do clube, mas esse espaço só está apontado para 2025.Quanto ao pavilhão, que terá capacidade para mais de 1.000 lugares (20 destinados a adeptos com mobilidade reduzida) e duas bancadas, permitirá juntar todas as modalidades num mesmo espaço pela primeira vez na história do clube. Existirão "oito núcleos de balneários equipados para mobilidade condicionada, dois balneários para árbitros, primeiros-socorros, delegado de jogo e controlo antidoping, sala de fisioterapia e ginásio, assim como espaço de 350 metros quadrados para o desporto adaptado (boccia)". Haverá também seis gabinetes e uma sala de conferências de imprensa.Em suma, quando tudo ficar pronto o Sp. Braga estima que passem pela Cidade Desportiva 1.200 atletas por dia, desde o futebol às modalidades. A empreitada é paga pelo Sp. Braga e está avaliada em 33,5 milhões de euros. Inicialmente, Salvador apontou a sua conclusão para o final de 2021, mas entretanto o prazo foi alargado até 2023.