Sp. Braga e a derrota para o Sporting: «O nosso adversário foi, finalmente, superior»

Depois de um período de 'férias' que se iniciou após o fecho da época 2020/21, o Sp. Braga reativou a sua newsletter semanal depois do primeiro encontro oficial de 2021/22, que culminou com a derrota para o Sporting na final da Supertaça Cândido de Oliveira.





"A ambição de trazer para Braga a primeira Supertaça da nossa história era muita. Porém, a final de Aveiro não nos correu de feição. Aliás, ao quarto jogo consecutivo entre Sp. Braga e Sporting – independentemente dos resultados registados anteriormente -, o nosso adversário foi, finalmente, superior e mereceu a conquista do troféu", pode ler-se.Recorde-se que os arsenalistas perderam os três encontros da época passada para o Sporting (dois no campeonato, por 2-0 e 1-0, e ainda a final da Allianz Cup, por 1-0) e, em Aveiro, até estiveram na frente do marcador mas viram os leões dar a volta ao texto (2-1).O Sp. Braga refletiu ainda sobre o número de adeptos presentes em Aveiro - o clube vendeu pouco mais de 1.600 bilhetes. "O apoio dos nossos adeptos é encarado por todos como essencial na edificação da nossa força, do nosso ADN e da nossa identidade. Há várias premissas que podem explicar o número de apoiantes do Sp. Braga neste jogo, mas também é verdade que esta é uma oportunidade de ouro para que, todos juntos – clube, Cidade, sócios e adeptos – façamos uma profunda reflexão sobre o momento que vivemos, a forma como o podemos ultrapassar e, acima de tudo, para onde queremos ir", refere a publicação."Não se confunda, porém, a desilusão pelo facto das bancadas de Aveiro não estarem, dentro do possível, repletas de adeptos do Sp. Braga, com qualquer tipo de crítica ou juízo de valor", lê-se ainda.