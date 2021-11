Sp. Braga e a goleada sofrida na Luz: «Este resultado feriu-nos»

Através da newsletter semanal, o Sp. Braga admitiu o peso dos 6-1 sofridos em casa do Benfica no último domingo."Frustrados, desapontados e desiludidos. A derrota no Estádio da Luz abalou-nos. Não pela atitude dos nossos jogadores; não pelo nível de ambição que demonstramos, mas sim pelo facto de não termos conseguido contrariar o ascendente que o adversário teve sobre a nossa equipa. Todas as derrotas são difíceis de digerir, mas este resultado feriu-nos", lê-se na publicação."Uma coisa podemos garantir: caímos com estrondo, mas já nos estamos a levantar. (...) Vamos analisar tudo o que se passou, aprenderemos com os erros e voltaremos mais fortes. Cair e levantar. Ganhar, só isso interessa agora", refere o Sp. Braga. "Que não haja a mínima dúvida: esta derrota servirá para memória futura, mas faz já parte do passado", aponta ainda a publicação.Depois da paragem das seleções, o Sp. Braga terá de enfrentar o Santa Clara para a Taça de Portugal e o Midtjylland, na Dinamarca, para a Liga Europa.