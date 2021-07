Sp. Braga e Farense empatam sem golos no São Luís

O Sp. Braga somou o segundo empate consecutivo na pré-temporada, ao não ter ido além de um 0-0 diante do Farense, em jogo-treino realizado no São Luís diante da formação que vai disputar a 2.ª Liga.





Onze do Sp. Braga: Matheus, Bruno Rodrigues, Paulo Oliveira, Sequeira, Tiago Esgaio, Al Musrati, Castro, Roger, Fábio Martins, Mario González e Ricardo Horta.Carlos Carvalhal lançou, durante o jogo, Guilherme, Galeno, Vítor Oliveira e André Horta.Os minhotos tinham empatado na passada terça-feira frente ao Estrela da Amadora, também sem golos, e amanhã terão novo teste contra o Portimonense, de manhã.Do lado do Farense, Jorge Costa apostou no seguinte onze: Defendi, Alex Pinto, Bura, Mancha, Abner, Amine, Fabrício Isidoro, Lucca, Vasco Lopes, Madi Queta e Pedro Henrique. Jogaram ainda Ricardo Velho, Mayambela, Henrique, Loide Augusto, Paollo e Mica.