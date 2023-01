Sp. Braga e o que resta da época: «Temos noção dos obstáculos que vão surgir, vindos de todas as frentes»

O Sp. Braga terminou a primeira volta do campeonato no 2.º lugar e está ainda envolvido na Taça de Portugal e na Liga Conferência. Na newsletter do clube, os guerreiros dizem que as metas volantes só farão sentido se o grupo atingir as metas desejadas."No SC Braga temos absolutamente claro que os balanços se fazem no fim e que os objetivos intermédios só têm significado se conduzirem às metas desejadas. O SC Braga tem tido um trajeto condizente com a imensa qualidade de todo o seu grupo de trabalho, mas o que foi feito até ao momento só terá o devido valor se for ratificado ao longo dos exigentes meses que temos pela frente", pode ler-se."Todos – dirigentes, grupo de trabalho, sócios e adeptos – temos noção da imensa montanha que é preciso escalar e dos obstáculos extraordinários que vão surgir pelo caminho, vindos de todas as frentes imagináveis. Só uma união inquebrantável e um equilíbrio a toda a prova, nos bons e nos maus momentos, podem sustentar a nossa ambição", acrescenta a publicação.O Sp. Braga deixou ainda um recado face ao horário do jogo de Paços de Ferreira, que se disputou às 15h30: "O jogo e a sua envolvente foram uma grande promoção do futebol português: dia e hora apropriados, bancadas quase cheias e um espetáculo de grande qualidade no relvado. Devia ser sempre assim..."