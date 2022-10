Sp. Braga e o tempo útil de jogo: «O Chaves queimou mais de 12 minutos»

O Sp. Braga emitiu esta terça-feira a newsletter semanal, na qual critica o Chaves pelo que considera ser "a forma ostensiva como procurou cortar o ritmo de jogo". Os dois emblemas defrontaram-se no último domingo, na Pedreira, tendo os transmontanos vencido por 1-0."Só nas cinco entradas em campo da equipa médica e em reposições de bola, sobretudo pontapés de baliza, o Chaves queimou mais de 12 minutos", apontam os minhotos. "No estádio ou em casa, foi o espetáculo que perdeu e o público que se desrespeitou, contribuindo para os pobres números do campeonato e para a terrível desvalorização do nosso produto na antecâmara de uma negociação coletiva dos direitos de transmissão", acrescentam os guerreiros, que lembram ainda: "Não basta reunir os treinadores, promover debates ou publicar estudos para que os números da nossa vergonha se alterem."No entanto, o Sp. Braga assume que "não ganhou ao Chaves por manifesta falta de eficácia". "Os nossos 30 remates sucumbiram aos 6 da formação transmontana. A falta de eficácia da nossa equipa foi altamente penalizadora e a frustração estampada na cara dos nossos jogadores é representativa do sentimento que invadiu todo o universo SC Braga. Estamos a atravessar uma fase negativa, mas quem defende este símbolo sabe que não há tempo para lamúrias", pode ler-se na newsletter.Recorde-se que o Sp. Braga vem de três derrotas consecutivas, frente a FC Porto, Saint-Gilloise e Chaves, sendo que esta quinta-feira volta a medir forças com o emblema belga na Liga Europa e, depois, enfrentará o Felgueiras na Taça de Portugal.Recorde-se que o Sp. Braga vem de três derrotas consecutivas, frente a FC Porto, Saint-Gilloise e Chaves, sendo que esta quinta-feira volta a medir forças com o emblema belga na Liga Europa e, depois, enfrentará o Felgueiras na Taça de Portugal.