Sp. Braga em destaque em Espanha à boleia do Benfica

A goleada do Benfica sobre o Club Brugge, por 5-1, não passou despercebida à generalidade da imprensa estrangeira, nem à imprensa espanhola em particular. No país vizinho, o 'Mundo Desportivo' destacou o feito dos encarnados na Liga dos Campeões, aproveitando a deixa para elevar a única equipa que bateu as águias na presente temporada.Trata-se do Sp. Braga, emblema comandado por Artur Jorge. Em 42 partidas, só os guerreiros encontraram o antídoto para fazer frente ao Benfica, num triunfo por 3-0 averbado para o campeonato.De resto, os minhotos foram também os responsáveis pela eliminação das águias da Taça de Portugal, vencendo nos penáltis.