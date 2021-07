Sp. Braga empata particular diante do Marselha

O Sp. Braga registou mais um empate na pré-temporada, neste caso um 1-1 na receção ao Marselha. São agora três vitórias e quatro empates nos sete encontros de preparação realizados.





O Sp. Braga adiantou-se no marcador aos 19 minutos, graças a um golo de Abel Ruiz, servido por Fransérgio e num lance que começou com lançamento lateral do Marselha no seu meio-campo defensivo.O golo dos franceses surgiu na segunda parte, por intermédio de Payet, aos 52', a aproveitar uma bola no coração da área, após um corte de Fabiano para zona proibida, mas traído por um ligeiro desvio de Tormena no momento do cruzamento de Gueye.Equipa titular do Sp. Braga: Matheus, Paulo Oliveira, Raúl Silva, Sequeira, Fabiano, Al Musrati, André Horta, Galeno, Ricardo Horta, Fransérgio e Abel Ruiz. Jogaram ainda: Tormena, Tiago Sá, Tiago Esgaio, João Novais, Castro, Lucas Piazon, Mario González, Fábio Martins, Roger.Onze do Marselha: Mandanda, Balerdi, Alvaro González, Amavi, Kamara, Gueye, Cengiz Under, Gerson, Payet, Luis Henrique e Benedetto. Jogaram ainda: Bamba, Luan Peres, Rongier, Caleta-Car, De La Fuente, Radonjic, Saliba e Guendouzi.O Sp. Braga fará o último jogo de preparação este sábado, diante do P. Ferreira, no Municipal de Braga. Já o Marselha irá defrontar o Benfica, no próximo domingo.