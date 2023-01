Sp. Braga empresta Fabiano aos turcos do Kasimpasa

O Sp. Braga acertou o empréstimo de Fabiano aos turcos do Kasimpasa, o atual 16.º classificado do campeonato da Turquia. O lateral-direito brasileiro, de 22 anos, parte assim para uma nova experiência, depois de 21 jogos cumpridos esta época nos guerreiros.Fabiano, no último par de meses, já estava a ser pouco utilizado pelo técnico Artur Jorge e o seu espaço ficou ainda mais reduzido com a chegada do sueco Joe Mendes neste mercado de inverno. A saída por empréstimo acabou por ser a saída encontrada.