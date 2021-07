Sp. Braga empresta Guilherme Schettine ao Vizela

O Sp. Braga vai emprestar Guilherme Schettine ao Vizela. O acordo entre os clubes está consumado e vai ser oficializado ainda hoje.





O avançado brasileiro, de 25 anos, foi contratado há um ano pelo Sp. Braga a custo zero depois de o jogador não ter chegado a acordo para a renovação com o Santa Clara, mas acabou por ser emprestado em janeiro ao Almería, de Espanha, onde realizou 7 jogos.Schettine vai continuar a ser aposta do Sp. Braga, até por ter contrato de longa duração com os minhotos, e se tudo correr como previsto pode encontrar no Vizela espaço para voltar a jogar com mais regularidade na 1.ª Liga.