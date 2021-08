Sp. Braga empresta João Novais ao Alanyaspor

João Novais está de saída do plantel do Sp. Braga para reforçar o Alanyaspor, num empréstimo válido por um ano e com opção de compra de 2 milhões de euros, apurou Record. O clube turco vai suportar a totalidade dos salários do médio português e pagou 250 mil euros de taxa de empréstimo aos guerreiros.





O médio não era opção prioritária para Carlos Carvalhal, que conta ainda com Al Musrati, Castro, André Horta e Lucas Mineiro para o meio-campo, sendo que neste arranque de temporada apenas somou 9 minutos, no jogo da Supertaça. Neste contexto, Carvalhal fica com quatro médios para duas posições, algo pretendido pelos responsáveis arsenalistas nesta campanha (duas opções por posição).Além disso, o jogador de 28 anos auferia um salário alto e, tal como o nosso jornal noticiou em devido tempo, era intenção da SAD baixar a massa salarial na nova temporada.Segundo apurámos, a SAD não irá ao mercado por um novo médio, perspetivando-se, sim, a possibilidade de Eduardo Schürrle, médio de 20 anos da equipa B, poder ter espaço de manobra no conjunto principal, dando assim sequência ao projeto de aposta na formação desenvolvido pela administração de António Salvador.