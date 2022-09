Sp. Braga empresta Lucas Mineiro aos belgas do Westerlo

O Sp. Braga emprestou o médio Lucas Mineiro ao Westerlo, num acordo válido até ao final da presente temporada. O mercado da Bélgica, note-se, encerra ao fim do dia de hoje."O SC Braga informa ter chegado a acordo com o KVC Westerlo para a cedência por empréstimo do jogador Lucas Mineiro. O médio brasileiro, de 26 anos, vai representar o emblema belga até ao final da temporada 2022/2023. O SC Braga deseja a Lucas Mineiro as maiores felicidades pessoais e profissionais para esta nova etapa da sua carreira", pode ler-se, em nota divulgada pelos guerreiros.Lucas Mineiro não fez qualquer minuto neste início de temporada dos guerreiros, sendo que na época passada fez 33 jogos, apenas 8 como titular. Tem contrato válido com os arsenalistas até junho de 2026 e cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.O Westerlo é o 13.º classificado da liga belga, com 6 pontos, a 15 de distância do líder Antuérpia. Mario González, recorde-se, também foi recentemente emprestado pelo Sp. Braga a um clube belga, no caso o Leuven, 4.º classificado. E o destino do Sp. Braga voltará a cruzar-se com a Bélgica, já que os minhotos vão medir forças com o Union Saint-Gilloise na fase de grupos da Liga Europa.